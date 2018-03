Il piacere di parlare bene. A Campobasso un corso di dizione per tutti

Chi ha detto che una buona dizione interessa solo a chi fa recitazione? A Campobasso pare proprio non sia così, perché è giunto alla quinta edizione il corso di dizione organizzato dalla Compagnia Stabile del Molise rivolto proprio a tutti.

E’ un’opportunità di crescita per professionisti che si possono trovare a parlare in pubblico, per insegnanti di ogni livello e genere, per studenti, giornalisti, politici imprenditori, manager, addetti alle pubbliche relazioni, conduttori o semplicemente per appassionati.

A guidare i discenti tra i meandri della pronuncia italiana c’è Paola Cerimele, attrice molisana nota al grande pubblico anche per la sua interpretazione dell’infermiera nel film Non ti muovere di Sergio Castellitto.

“Sono molisana e conosco bene i nostri mostri da combattere – ci spiega l’attrice – Sono laureata all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio d’Amico come attrice e lì ho appreso tutte le regole per ammorbidire la cadenza ed eliminare i difetti di pronuncia. Per questi corsi ho elaborato un mio metodo, semplice, snello, divertente e soprattutto efficace”.

Ai corsi precedenti hanno partecipato persone di ogni interesse e provenienza lavorativa: medici, studenti, molti avvocati e a volte addirittura intere famiglie. “Amo molto insegnare la dizione – aggiunge la Cerimele – I miei allievi ideali sarebbero i maestri della scuola elementare, che a loro volta potrebbero insegnare la dizione ai bambini fin dai primi anni”. In effetti è proprio nei primi anni di scuola che i bambini consolidano il loro modo di parlare: prendere in tempo inflessioni e cadenze potrebbe essere importante per trasferire un italiano corretto a tutti gli effetti.

E se per i piccoli si possono proporre laboratori didattici, per i grandi è in partenza, appunto, il quinto corso, che negli anni scorsi è stato seguito con passione e divertimento da tutti. “Le lezioni si trasformano sempre in momenti piacevoli – spiega ancora Paola Cerimele – durante i quali nascono amicizie che continuano anche oltre il percorso formativo: ci sono gruppi che si sono formati e che ancora si incontrano”.

Il corso si terrà in via Buozzi 8 (Campobasso) per tre venerdì consecutivi: 16, 23 e 30 marzo. Orario 17.30 -20.30. Per informazioni comp.stabilemolise@gmail.com. Oppure 349.87.79.800.