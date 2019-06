Polo Museale del Molise, cultura a portata di smartphone

Venerdì 7 giugno il Polo Museale del Molise, in collaborazione con l’ISISS “A. Giordano” di Venafro e con il patrocinio della città di Venafro, presenta al pubblico le nuove audioguide gratuite dedicate al Museo nazionale di Castello Pandone e al Museo archeologico di Venafro.

I contenuti delle audioguide (testi, foto, registrazioni audio), caricati sulla piattaforma aperta izi.Travel, sono stati realizzati da alcuni studenti dell’Istituto venafrano nell’ambito di un progetto di Alternanza Scuola Lavoro, guidati dal tutor scolastico prof.ssa Donata Caggiano e sotto la supervisione tecnico-scientifica della dott.ssa Irene Spada, del dott. Federico Bonfanti e del geom. Giovanni Iacovone, funzionari del Polo Museale del Molise. Le registrazioni e i testi delle audioguide saranno disponibili anche in lingua inglese, per permetterne la fruizione ai visitatori stranieri, a cura della dott.ssa Lia Montereale, funzionario per la promozione e comunicazione del Segretariato Regionale MIBAC per il Molise. L’evento avrà inizio alle 15.30 presso il Museo nazionale di Castello Pandone, dove verrà illustrato dagli studenti il processo attraverso cui l’audioguida è stata realizzata e i suoi principali contenuti.

In seguito sarà possibile testare direttamente l’audioguida, scaricando sul proprio smartphone l’app izi.Travel, disponibile gratuitamente su Google play Store, App Store e Windows Store. Alle 16.30 ci si sposterà al Museo archeologico di Venafro e, durante il trasferimento, sarà possibile provare, sempre mediante l’app izi.TRAVEL, il tour guidato dei luoghi di interesse culturale presenti lungo l’itinerario: chiesa dell’Annunziata, chiesa di Cristo e chiesa di Santa Chiara. Arrivati al Museo archeologico, sarà possibile testare i contenuti della relativa audioguida dedicata e, a seguire, saranno presentati i risultati del progetto di Alternanza Scuola Lavoro “Arte, archeologia e paesaggio“, condotto sempre durante l’anno scolastico 2018-2019 da alcuni studenti dello stesso Istituto (tutor scolastico prof.ssa Enza Diaco; tutor aziendali del Polo Museale del Molise dott. Federico Bonfanti e geom. Giovanni Iacovone). L’evento si concluderà alle ore 18.30.

Per la durata dell’evento l’ingresso al Museo nazionale di Castello Pandone e al Museo archeologico di Venafro sarà gratuito.