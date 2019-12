Premio letterario “Faifoli Montagano”, la premiazione

A Montagano, il 22 dicembre 2019, alle ore 18.00, presso l’edificio delle Ex Scuole Elementari, in Via Pozzo Vecchio, si terrà la premiazione della IV Edizione del concorso letterario nazionale “Faifoli Montagano“, dal tema I sogni interrotti, organizzato dall’Amministrazione Comunale di Montagano, in collaborazione con il network “Borghi della Lettura” e la “Fondazione Molise Cultura”, inserito nel progetto “Notti celesti in terre celestiniane” finanziato dal programma regionale “Turismo e cultura”.

La manifestazione vedrà la partecipazione della giuria tecnica, composta da Antonella Presutti, Giuseppe Pittà e Angela Vitullo, che premierà i vincitori, di cui si leggeranno i racconti, e illustrerà la tematica affrontata nei tanti elaborati giunti da varie zone d’Italia. Nella manifestazione ci sarà un omaggio all’artista di origini montaganesi Domenico Fratianni recentemente scomparso.