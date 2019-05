Samuel Beckett chiude la stagione teatrale al Savoia

Martedì 7 e mercoledì 8 maggio alle ore 21 è in programma l’ultimo spettacolo della stagione teatrale 2018 / 2019 della Fondazione Molise Cultura.

È possibile acquistare on line i biglietti cliccando sul sito www.fondazionecultura.it e poi sulla sezione biglietti online. Online, inoltre, i possessori del “Bonus Cultura“, possono acquistare i biglietti scegliendo la tariffa riservata 18app e Carta Docente. I biglietti sono disponibili anche presso la biglietteria di piazza Pepe aperta martedì e mercoledì dalle ore 19 e fino all’inizio dello spettacolo. “Aspettando Godot” in scena al Savoia vanta un cast importante: Antonio Salines, Luciano Virgilio, Edoardo Siravo, Fabrizio Bordignon, Gabriele Cicirello, scene Francesco Botta, costumi Lorenzo Cutùli.

Il capolavoro di Samuel Beckett torna in scena in un nuovo allestimento diretto dal regista Maurizio Scaparro. L’infinita e vana attesa di Valdimiro ed Estragone è diventata l’emblema della condizione dell’uomo contemporaneo. «Mi conforta di avere in palcoscenico attori che stimo profondamente come Antonio Salines, Luciano Virgilio, Edoardo Siravo ed Enrico Bonavera – spiega Scaparro – ma vorrei anche, alla fine delle prove, poter idealmente dedicare questa nostra fatica all’Europa della Cultura, la grande dimenticata dell’Europa che viviamo; e a quelle parole che Beckett sussurra quasi per caso, come “teatro”, “varietà” “circo”».