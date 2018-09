Tutti pronti per la 1°edizione di Swing Social dance night

Il 28 settembre, alle 21.30, al Ristorante Coriolis By Eden, serata danzante Vintage intitolata Swing Social dance night. È la prima volta che in Molise viene organizzato un evento del genere: l’evento Swing abbraccia gli anni ’30, ’40 e ’50 e parte con una Street Parade di ballerini provenienti da tutta Italia alle 18.30 da Corso Vittorio Emanuele per giungere fino in Piazza Prefettura.

Al Coriolis il via con un brindisi di benvenuto con tutti gli ospiti. La serata proseguirà con una lezione di prova di ballo swing assieme a Francesca Baldini, insegnante di fama internazionale di swing, con il dj-set di Big Mama&Big Daddy e con la Mary G& Lowfield Swing Band.

Il motivo di fondo di questo evento riguarda la tendenza sempre più espansiva dello swing che sta abbracciando tutta l’Europa; nel Nord Italia c’è una partecipazione particolarmente intensa. Con questo evento si cercherà di fare in modo che il Molise diventi il polo di riferimento del sud Italia per lo swing. È un modo per far crescere la nostra regione anche dal punto di vista del divertimento e delle tendenze più in voga.

L’ingresso è di 10 euro. Per info e prenotazioni contattare al 392.37.16.129 oppure scrivere a info@moswing.it.