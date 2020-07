Venerdì prossimo San Biase (CB) ospita due grandi eventi di fotografia

San Biase è uno scrigno arroccato sulla collina, ai piedi della fondovalle che collega le sorgenti del Biferno al mare. Un paese piccolo ma ricco di segni forti della storia. Come la chiesa prevalentemente barocca di Santa Maria dell’Acquabona il cui patrono è San Biagio e che ospita il tradizionale rito dell’unzione della gola il 3 febbraio. Un borgo che risale al XV secolo, ma che con ogni probabilità fu abitato dai Sanniti. A testimoniare questo passaggio il ritrovamento dei resti di un guerriero sannita, il mitico Cavaliere di San Biase.

Ed è proprio al Cavaliere di San Biase è stata intitolata l’associazione che da qualche tempo si sta dando da fare per far conoscere il paese in Italia e all’estero. E che insieme al Comune di San Biase ha organizzato due nuovi eventi.

Il primo è l’inaugurazione della mostra fotografica Home Molise, realizzata dal Centro per la Fotografia Vivian Maier, prevista per venerdì prossimo 31 luglio alle 18. E’ la prima tappa del percorso itinerante nel Molise degli scatti di ben 50 autori. Che con le loro opere entrano nella sfera più intima del visitatore parlando del Molise come casa e contenitore di esperienze e vissuti irripetibili.

Il secondo appuntamento è l’incontro con il fotografo Fausto Podavini, specializzato in reportage a sfondo sociale. Podavini ha vinto ben due volte il World Press Photo, il più grande e prestigioso concorso di foto giornalismo mondiale con un progetto sull’Alzheimer e un documento realizzato tra Kenya ed Etiopia. Anche questo incontro è il primo di una serie che l’associazione Il Cavaliere di San Biase vuole proporre al pubblico. Un percorso cadenzato a tu per tu con fotografi famosi.

I due eventi sono stati organizzati nel rispetto di tutte le misure di contenimento anti Covid-19, quindi in totale sicurezza