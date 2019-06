Vis à Vis Fuoriluogo, il bando per le residenze d’artista a Lucito e Roccavivara

Il progetto di residenze per artisti “Vis à Vis Fuoriluogo”, vincitore del bando regionale “Molise che incanta 2019”, riparte lanciando un bando internazionale (https://limitinchiusi.jimdo.com/bando/) per la selezione di due artisti per la nuova edizione del 2019 nei comuni di Lucito (CB) e Roccavivara (CB).

Il progetto, nato nel 2012, ha all’attivo otto edizioni realizzate nei comuni di Montemitro (CB), Acquaviva Collecroce (CB), Guilmi (CH), Carpineto Sinello (CH), Oratino (CB), Limosano (CB), Castelbottaccio (CB), San Giuliano del Sannio (CB), Mafalda (CB) e in più, l’edizione “Vis à Vis Flâneur” del 2016 realizzata presso la Fondazione Molise Cultura a Campobasso. In tutti questi centri sono oggi presenti le numerose opere realizzate dagli artisti divenute di proprietà delle amministrazioni comunali.

Quest’anno “Vis à Vis Fuoriluogo” vede la partecipazione di due nuovi comuni che si affiancano a quelli innanzi menzionati. Lucito e Roccavivara, in questa edizione ospiteranno per circa un mese gli artisti selezionati dal bando pubblicato sul sito ufficiale dell’Associazione culturale Limiti inchiusi. (www.limitinchiusi.jimdo.com nella sezione “bando”).

Ci si potrà candidare fino al alle ore 24,00 del 20 luglio 2019. Le residenze saranno curate dai critici d’arte Matteo Innocenti e Silvia Valente che, insieme ai componenti dell’Associazione culturale Limiti inchiusi, selezioneranno i due artisti tra le candidature pervenute, che dovranno essere inviate all’indirizzo e-mail dell’associazione culturale limitinchiusi@gmail.com