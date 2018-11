Chef Rubio arriva in Molise: in onda la puntata di Camionisti in Trattoria

E’ un affezionato frequentatore delle più genuine tavole molisane il popolare Chef Rubio, volto noto di alcuni dei più importanti format televisivi a base di cucina: da Unti e Bisunti alla nuova serie di Camionisti in Trattoria, Chef Rubio, al secolo Gabriele Rubini, è diventato in pochi anni il simbolo della buona cucina, quella “tosta” e autentica d’Italia. In Molise Rubio si fa vedere spesso, a conferma della bontà dei manicaretti molisani e della sua gente che ben si coniugano ad uno stile semplice e che va alla sostanza.

Ieri sera sul canale DMAX è andata in onda una nuova puntata di Camionisti in Trattoria, girata proprio tra Puglia e Molise alla scoperta dei migliori ristoranti on the road dove si coniugano per tradizione qualità, quantità e prezzi popolari.