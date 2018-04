L’avanzata di Sofia…e in Molise qual è il nome più gettonato?

E’ stata proposta dal Sole 24 Ore questa curiosa infografica che sintetizza l’avanzata delle Sofia in Italia. Ovviamente ci riferiamo alla scelta di questo nome da parte dei genitori per le loro bimbe e che ha subito dal 2007 al 2016 una vera e propria impennata. Una scelta partita dal nord Italia e oggi mette d’accordo tutto lo stivale. Sofia ha battuto le Giulia, le Martina e anche i nomi tradizionali molto diffusi fino a un decennio fa soprattutto al sud. E in Molise? Nessuna controdendenza. A parte qualche “pausa” che ha visto tornare in voga il sempreverde Francesca, oggi anche nella nostra piccola regione è Sofia-mania.