Molise sempre più memorabile…ora anche in versione da viaggio!!

E’ una delle pagine Facebook da sempre più divertenti, dove si fa a gara a chi “la spara più grossa”. Stiamo parlando di Commenti Memorabili, la community del social più famoso del mondo che conta 3,9 milioni di seguaci che tutti i giorni arricchiscono il web di commenti esilaranti e simpaticissimi.

Oggi nell’eterna battaglia delle valigie uomo/donna in vista delle partenza per le vacanze in valigia (ovviamente tra i mille “può sempre servire”) della donna spunta finanche il Molise. In effetti è una regione comoda, tascabile, da portare sempre con sé. Tra una ciabatta per il mare e un solare ad alta protezione avere anche un po’ di “molisanità” non guasta neanche in vacanza. E siamo sicuri che anche questa volta ci sarà del memorabile!!