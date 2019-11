Mosaici colorati al posto delle buche, l’idea di Irina

Spesso, la manutenzione delle strade, in molte città italiane, è oggetto di lamentele di varia natura, a causa dei pericoli che può generare una via mal ridotta sia per pedoni, sia per gli automobilisti. A Messina una semplice cittadina ha trovato uno splendido rimedio per “tappare” le buche della sua città.

Irina Baleava è una ragazza bielorussa che da anni vive nella bellissima Sicilia ed è in grado di fare una cosa straordinaria: trasforma le buche della città di Messina in vere e proprie opere d’arte; se si cammina, in modo particolare, per Viale Boccetta è possibile ammirare splendidi mosaici. Irina, munita di tutte le autorizzazioni e di tutti gli strumenti necessari per operare sulle strade, trasforma le buche in splendidi mosaici colorati. L’artista afferma che: “è triste vedere buche lungo i marciapiedi e per questo ho cominciato a raccogliere pezzi di mattonelle colorate dai cassoni delle ditte che eseguono lavori di ristrutturazione, ma anche da scarti di amici e conoscenti. Ho cominciato a riempire i vuoti con il colore“. Inizialmente si dedicava solo alla tecnica dell’acquerello, in seguito ha deciso di sfruttare anche la sua dote nel realizzare mosaici in modo tale da rendere visibile i colori “sotto i piedi di tutti”.

Irina ha dato vita ad una forma di street art nata dal riciclo e, soprattutto, in grado di regalare ai messinesi il piacere di passeggiare e circolare senza farsi male.