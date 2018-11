Non solo Crozza oggi parla del Molise. E’ finita sull’Ansa la pesca record di Gaetano e Alessandro che nelle acque al largo di Termoli hanno catturato una cernia gigante da ben 18 chilogrammi. Un pesce che generalmente si trova in acque molto profonde, quindi a maggior ragione una rarità per le acque molisane. Anche senza record negativi e ironia social il Molise può primeggiare…una volta ogni tanto!

Foto e notizia: Ansa