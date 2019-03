Festa della donna in Molise: ecco alcuni eventi

Il Molise si tinge di giallo! Tantissimi gli eventi proposti nella nostra regione per celebrare la festa della donna: il team del Colibrì ve ne presenta alcuni davvero interessanti.

L’AUSER circolo di Larino per l’occasione dell’otto marzo presenta l’evento “Donna e arte” che si terrà alle ore 10.00 presso la Sala Freda del Palazzo Ducale. Tema cardine dell’incontro sarà il ruolo e il significato simbolico della donna nel mondo dell’arte pittorica: un viaggio nella storia per scoprire come sia cambiato il modo di rappresentarla e le motivazioni di tali cambiamenti.

A Frosolone, invece, la Giunta Comunale vuole omaggiare il fondamentale ruolo delle donne nella vita sociale, lavorativa e familiare affidando il compito ad uno scultore locale di realizzare una scultura rappresentativa della donna in costume tradizionale-storico. Al termine del lavoro la scultura verrà collocata nell’area verde alle spalle della Fontana dell’Immacolata Concezione, luogo per eccellenza dello storico lavoro delle donne nei lavatoi pubblici e di incontro ed aggregazione tutta femminile.

La cerimonia d’inaugurazione di una panchina rossa contro la violenza sulle donne si terrà a partire dalle ore 10.00 presso la Sala Consiliare e a seguito presso la Villa Comunale di Montenero di Bisaccia. Si vuole sensibilizzare la popolazione sul tema purtroppo attuale della violenza sulle donne e la panchina rossa è un simbolo di denuncia e contrasto.

“Poetiamo cantando: uguali nelle diversità” è l’iniziativa promossa dall’UICI (Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti). La poetessa Ferrante, come da programma, reciterà i suoi versi mentre i due chitarristi Pietro Armanetti e Carmine Cirella eseguiranno come sottofondo musicale alcune melodie tra cui alcuni brani di Fabrizio De André, nel ventennale della morte. Il titolo dell’evento è ispirato all’articolo 3 della Costituzione che sancisce il principio di uguaglianza tra persone, non discriminandole per genere, sesso, razza, lingua e religione. L’evento si terrà presso la sede regionale dell’UICI a Campobasso a partire dalle ore 16.30.

Il team del Colibrì vuole cogliere l’occasione per augurare una buona Festa delle donne a tutte le nostre amiche lettrici!