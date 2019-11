Giornata mondiale della prematurità: professionisti a confronto e laboratori gratuiti

In occasione della Giornata Mondiale della Prematurità #WPD2019 l’Associazione MoliSiamo Mamme coadiuvata da un gruppo di professionisti del settore ( Pediatra, Neuropsichiatra infantile, Ostetrica, Fisioterapista e Logopedista) propone una giornata di sensibilizzazione in piazza, dedicata alle neo e future mamme, attraverso attività di role-playing. Gli argomenti trattati saranno utili a tutte le mamme e non solo a quelle di bimbi arrivati con “troppa fretta”.

Queste attività avranno lo scopo di informare su:

1. Prevenzione e fattori di rischio alla prematurità

2. Allattamento

3. Marsupioterapia e wrapping

4. Massaggio infantile e skin to skin

5. Consigli sulla gestione delle difficoltà più comuni nel rientro a casa

6. Follow-up neurocomportamentale

7. Come sostenere lo sviluppo neuromotorio e comunicativo-linguistico

8. Servizi di supporto offerti dall’Ambito Territoriale

L’evento è patrocinato dal Comune di Termoli con il supporto prezioso della Consulta delle Disabilità e l’Ambito territoriale.