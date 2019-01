Piccoli assassini crescono. Isernia, la Bruzzone scuote la sala

E’ stato il coordinatore dell’ambito di Isernia, Vincenzo Grande, a presentare l’imponente incontro, organizzato nella Sala Vescovile, sulla violenza contro le donne. Di fronte a lui una sala stracolma di addetti ai lavori, ma anche di tanta gente attenta al dramma sociale sempre più diffuso. Ricco il tavolo dei relatori: al centro la nota criminologa Roberta Bruzzone con accanto Jessica Notaro, la donna colpita al volto con l’acido dall’ex fidanzato. All’estremità dl tavolo, poi, il simbolo attorno al quale occorre rivolgere con la massima urgenza ogni attenzione e ogni pensiero: una sedia rossa, vuota, simbolo di una delle tante assenze che la mano assassina di un uomo ha causato: donne di ogni età ed estrazione sociale cadute sotto i colpi di un maschio letale.

Alcune delle tante vittime sono state ricordate in un video introduttivo che ha ammutolito voci, pensieri, sentimenti. Attesa ma non presente il ministro Golia Bongiorno. Era da tempo che il Molise non sfoderava tutti insieme gli attori delle politiche sociali locai, compresi i giudici, il foro, le strutture regionali e comunali, le forze dell’ordine, gli assistenti sociali, le associazioni, i vertici della scuola e di ogni altra istituzione locale.

Un segno forte contro un male che solo in rete si può e si deve arginare. Ad unire ogni pezzo di questo importante puzzle la cooperativa BeeFree, con sede a Roma, presente anche nella nostra Regione, che in materia di femminicidio lavora ormai da molti anni con successo. “Il fenomeno non è un’emergenza solo attuale, ma ci accompagna da almeno trent’anni. Calcolate che negli ultimi 20 anni sono morte 3000 donne”, la Bruzzone aggiunge che “ancora oggi non riusciamo ad intercettare tutto questo iceberg: solo 2 donne su 10 denunciano. Questo perchè stiamo cercando di combattere con la repressione un problema culturale”. La maggior parte degli uomini non temono pene pesanti. La maggior parte di loro non teme le conseguenze. Spesso gli assassini sono convinti che quella donna, ad ogni costo, meritava di fare quella fine. Sono pronti a pagare per un gesto che ritengono comunque giustificato. La Bruzzone continua dicendo che: “questo è un problema culturale che comincia da bambini. Il femminicidio è solo un’evoluzione maligna di valori sbagliati“.