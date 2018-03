Calcioni, pancotto con orapi e baccalà mollicato: Molise in vetrina sul Gambero Rosso. Ecco le ricette

Tre ricette tutto non troppo difficili da realizzare per mangiare molisano doc

Punta sul Molise il Gambero Rosso online per questa giornata dedicata a San Giuseppe e alla tradizione che diverse comunità ancora tengono viva. “Eterna cenerentola tra le regioni italiane, spesso accomunata all’Abruzzo – da cui è separata dal 1963 – il Molise è da sempre luogo di passaggio: prima da parte di pastori e mandrie che lo attraversavano per andare in Puglia lungo i tratturi della transumanza, oggi dai turisti diretti verso le spiagge o i porti del Sud. (…) La bontà dei prodotti va di pari passo con i piatti tipici, di cui sveliamo 3 ricette facilmente replicabili a casa: calcioni, pancotto con gli orapi e baccalà con la mollica“.

I calcioni scelti dal Gambero Rosso sono quelli salati, mentre la tradizione odierna prevede in genere quelli dolci con crema di ceci. Gli orapi sono erbe selvatiche buone e ricche di proprietà di cui va fiera la zona di Roccamandolfi (Is), il baccalà mollicato (‘arracanato’ in termini dialettali) è una pietanza tipica della festa giuseppina, ma va bene in tavola anche durante tutto l’anno.