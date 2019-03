Cantina Colle Sereno. Un brindisi italo cinese per far volare le eccellenze

Un incontro ‘sotterraneo’, al fresco, tra le grandi botti del vino prodotto da Colle Sereno a Petrella (CB). E accompagnato da gustosi assaggi salati e dolci.

Lo hanno organizzato Anna Mogavero e il marito Pietro Iannatuono, titolari della cantina, in collaborazione con il Consorzio Destinazione Molise e l’associazione Forche Caudine di Roma per accogliere una delegazione di buyer proveniente dalla Cina e pronta a mettere sul mercato le eccellenze del Molise.

E sul banchetto le eccellenze non mancavano di certo. Oltre ai vini Colle Sereno (Petrella), agli insaccati di Antonio Giagnacovo (San Biase), ai prodotti da forno Petrella Laurino (Matrice), alle prelibatezze della terra di Melina Zurlo (Ripalimosani), alle farine del Mulino Cofelice (Matrice), ai tartufi di Angelo Sabetta (Ripalimosani) c’era anche il miele di Nazario Fanìa.

E c’era anche IVO, alias I Viaggi dell’Origano, la realtà nata tra Bonefro e il resto del mondo per portare gente in Molise e far volare fuori regione le eccellenze locali.

Una bella combriccola di imprenditori e comunicatori, pronti a lanciare con ogni mezzo e strategia il bello e soprattutto di queste zone, che ha racchiuso in un sonoro brindisi l’atmosfera della mattinata.

Interessati gli ospiti cinesi, che parlavano un ottimo italiano e che hanno apprezzato le degustazioni e gli assaggi proposti dai sommeiller.

La collaborazione crea la forza centripeta necessaria affinché i prodotti molisani siano sempre più conosciuti e richiesti, un sistema che il Consorzio Destinazione Molise ha ben chiaro, così come I Viaggi dell’Origano, che puntano proprio ad una rete di proposte pronte a far gustare questa terra in ogni modo e in ogni senso.

Allora prosit! E buon viaggio alle nostre eccellenze!