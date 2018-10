Castel del Giudice, Prima Festa della Mela: si parte

I profumi si spandono a Castel del Giudice per la prima Festa della Mela che domenica 14 ottobre 2018 colorerà per tutto il giorno il borgo altomolisano, tra degustazioni, visita ai meleti biologici, stand di prodotti tipici, laboratori e musica. Si comincia alle 10.00 nei pressi dell’azienda agricola Melise, dove sarà inaugurato il Giardino delle Mele Antiche, un’arca di Noè delle mele in cui ne sono state piantate circa 50 varietà autoctone, ricreando un’oasi di biodiversità. Alle 11.00 nella piazza principale del paese apre il Mercatino dei prodotti biologici e locali, in cui trovare tante prelibatezze del territorio, dalle farine nate da grani antichi al miele, dall’olio ai formaggi, e poi ortaggi, frutti, legumi, cibi coltivati nel rispetto della terra. Nella sala convegni dell’albergo diffuso Borgotufi, sempre alle 11.00, c’è il convegno sul “Ruolo della biodiversità agricola nelle aree interne”. Il meleto biologico è infatti un modello di come si possa creare sviluppo attraverso il recupero della vocazione agricola del territorio appenninico, puntando sulla differenziazione delle produzioni e conferendo loro il valore aggiunto dato dall’identità ambientale e culturale locale. Partecipano il sindaco di Castel del Giudice Lino Gentile, l’agronomo Michele Tanno, presidente dell’associazione Arca Sannita, il quale si è occupato del recupero delle mele autoctone del Giardino delle Mele Antiche, Paolo Di L uzio, presidente Aiab Molise (Associazione italiana agricoltura biologica), Mario Di Lorenzo, direttore del Gal Alto Molise, il quale parlerà di biodiversità agricola nel Piano di sviluppo locale, misura del Psr, il professore dell’Università del Molise Angelo Belliggiano e Stefano Raimondi, coordinatore Ufficio ambiente e biodiversità di Legambiente, il quale si soffermerà sull’importanza della tutela della biodiversità nella green economy. Le conclusioni saranno affidate al consigliere regionale Andrea Di Lucente. Ad ora di pranzo, alle 13.00, apriranno in piazza gli stand gastronomici per degustare piatti a base di mele e della tradizione locale. Dalle 15.00, inoltre, si potrà partecipare ai laboratori a cura del circolo Legambiente di Castel del Giudice e dell’associazione Vivere con Cura di Capracotta, per preparare ricette con le mele, confetture e frittelle. Non mancherà la musica. A fare da contorno alla giornata ci saranno infatti le coinvolgenti note della Bukurosh Balkan Orchestra, marching band molisana di 9 elementi. L’evento si svolgerà anche in condizioni meteorologiche avverse nella tensostruttura di Castel del Giudice.