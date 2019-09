Cercemaggiore, successo clamoroso per la festa patronale

C’era una grande attesa nella comunità di Cercemaggiore per i giorni dedicati alla Festa Patronale di San Vincenzo Martire che chiude il ricco calendario dell’estate cercese. Solennità religiosa, musica, cibo e bancarelle sono stati gli ingredienti della festa patronale, organizzata dal Comitato Festa che fa capo al parroco Don Peppino Di Iorio.

Gente e strade in festa, come ogni anno. Dopo la solennità religiosa in onore della Madonna della Pace, il giorno 10, Piazza Carlo dalla Chiesa ha intrattenuto tutti con un ricco aperitivo nel tardo pomeriggio e, in seguito in prima serata, in concerto Pupo. Un’esibizione che si è rivelata un successo grazie a una cospicua partecipazione anche dei paesi limitrofi. A seguire una scatenatissima serata animata da DJ Set, nella quale i più giovani hanno mostrato grande partecipazione.

Per il giorno 11, giornata dedicata ai festeggiamenti in onore del Patrono, la processione con la consueta banda musicale ha ospitato molti fedeli e in serata, dopo l’Aperitivo in piazza, si è tenuto il concerto dell’apprezzatissima Cover Band dei Queen, Queen on Fire, che ha fatto cantare e ballare tutti. A seguire sempre una serata particolarmente divertente con musica e DJ set.

Il Comitato Festa si mostra soddisfatto per l’ottima riuscita di tutta la manifestazione e soprattutto per la grande affluenza. Don Peppino e tutti i membri del Comitato ringraziano il Paese, l’Amministrazione Comunale e i ragazzi che hanno mostrato grande impegno nell’organizzare la manifestazione in onore del Santo Patrono, con l’augurio di ritrovarsi l’anno prossimo, sempre più numerosi.