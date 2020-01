Concorso fotografico e Workshop Tony Vaccaro, 1550 euro in palio

Fotografia, formazione, tecnica, paesaggi, amicizia, buon cibo, vinelli pregiati, immersione piena in Molise. Scalda i motori l’organizzazione del Concorso fotografico e workshop Tony Vaccaro a Bonefro (Campobasso), il seminario delle eccellenze tra scatti e territorio giunto alla sua terza edizione ed organizzato da I Viaggi dell’Origano.

Per forte richiesta il seminario ha anticipato le date e si svolgerà in primavera, dal 29 Maggio al 2 giugno 2020. Quattro giorni con i migliori fotoreporter internazionali: Pier Paolo Cito, Massimo di Nonno e Toni Gentile, il fotografo di Falcone e Borsellino che condividerà le sue importanti esperienze tra Palermo e il mondo fotografato per Reuters.

Al percorso formativo si affianca l’ormai imperdibile concorso fotografico che ha messo in palio 500 euro. Una kermesse che quest’anno avrà per tema la transumanza, la tradizione pastorale di questa regione che l’UNESCO ha appena riconosciuto come patrimonio immateriale. Il fenomeno storico e antropologico che attraverso i tratturi più di altri ha segnato in maniera indelebile le origini del popolo molisano.

Ma il workshop sarà anche l’opportunità per conoscere bella gente, respirare aria sana, staccare con la routine per immergersi in un mondo quasi parallelo, fatto di benessere fisico e mentale. Lo possono confermare i partecipanti delle scorse edizioni che ancora oggi sono in contatto e che continuano a condividere momenti di amicizia e spunti di crescita professionale.

Rivolti a professionisti, appassionati e neofiti della fotografia, il workshop e il concorso sono aperti a concorrenti di ogni età. Purché interessati a vivere e fermare nel tempo momenti unici legati ad una terra tutta da vivere e da scoprire come il Molise. L’iniziativa prevede l’intervento di Andrea Morelli, curatore ufficiale delle mostre di Tony Vaccaro, con il patrocinio del Comune di Bonefro e il riconoscimento FIAF.

Info, moduli di adesione e regolamento sulla apposita pagina del sito I Viaggi dell’Origano.