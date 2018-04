Continua l’avventura della molisana Marcella Sammartino a Ballando con le Stelle

Ha bisogno del sostegno di tutti i molisani la ballerina Marcella Sammartino di Campobasso, della Dancing Art Molise, che sta partecipando al programma di punta di Rai 1 “Ballando con le Stelle” condotto da Milly Carlucci e in onda ogni sabato in prima serata. Il prossimo appuntamento è per domani ed è possibile far proseguire il sogno di Marcella votandola e mettendo mi piace alla foto che verrà caricata domani, 7 aprile, sulla pagina INSTAGRAM @ballandoconlestelle. Facciamoli tutti!!