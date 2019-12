Gigi e Rosanna talenti della musica quattro stagioni

Dal 7 al 9 dicembre 2019, al fine di creare occasioni d’incontro che mirano allo sviluppo e la promozione del talento musicale di giovani artisti e per promuovere un confronto culturale che attraverso la musica dia l’opportunità di visitare, vivere e confrontare la cultura e le tradizioni di una regione ancora incontaminata qual è la nostra, l’Associazione Servizi Culturali “Ondeserene” e l’Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo di Termoli in partenariato con European Foundation for Support of Culture di Malta ed il Comune di Guglionesi hanno organizzato la terza edizione del Concorso Internazionale “PRODIGI DELLA MUSICA per 4 STAGIONI”.

Dopo aver guadagnato il primo posto al concorso tenutosi in Termoli dal 2 al 7 aprile 2019, ancora una volta il nostro giovane mandolinista Gianluigi DI LAURO è salito sullo scranno più alto delle premiazioni essendo risultato classificato ancora una volta al primo posto con votazione 100/100. “Impeccabile” è stata giudicata da una Giuria Internazionale la sua esecuzione del brano “Serenata Malinconica Op. 120” di Raffaele Calace. Ad accompagnare al pianoforte il nostro giovane talentuoso mandolinista, figlio d’arte, è stata la prof.ssa FANZO Rosanna.

“Ci tengo a sottolineare – ha detto il commissario Aast Remo Di Giandomenico – che sono ragazzi che studiano e si impegnano con tanta passione. La musica è impegno come la vita. Un ringraziamento anche ai genitori che supportano i figli e ai maestri che li seguono. Bisogna iniziare a parlare bene dei giovani che si impegnano per cercare di raggiungere un obiettivo, questo è il messaggio più importante che bisogna dare”.