La BBC incontra la treccia di S.Croce di Magliano: è amore a prima vista

E niente, pure alla BBC è venuta voglia di Molise! Lo sfottò della regione che non esiste è ormai soltanto un lontano ricordo poiché, specie nell’estate appena trascorsa, complice anche l’ansia da Covid che ha spinto più di qualcuno a guardarsi intorno nella bella Italia, andando alla ricerca dei posti dai più dimenticati, che il Molise è tornato alla ribalta delle cronache nazionali con personaggi famosi che dopo aver trascorso le vacanze nella nostra regione hanno dichiarato di voler, addirittura, comprare casa in Molise. Ma evidentemente la scia positiva dell’estate continua anche in queste prime settimane autunnali.

E’ notizia di questi giorni, infatti, che degli operatori della BBC, la più importante emittente radiotelevisiva del Regno Unito, colosso dell’informazione nel mondo, ha fatto una capatina proprio in Molise alla scoperta dei sapori autentici e unici che caratterizzano la ricca gastronomia molisana.

Tra le varie tappe di questo goloso tour ce n’è stata una anche presso l’azienda casearia Paladino a Santa Croce di Magliano. Grande è stata la sorpresa per la titolare Maria Antonietta, non nuova ai bliz dei personaggi famosi nella sua azienda, avendo girato, qualche tempo fa, anche una puntata di un programma televisivo con il famoso chef Antonino Cannavacciuolo. Questa volta però il palcoscenico è diventato internazionale, così come la famosa treccia di mozzarella di Santa Croce di Magliano, la cui particolare lavorazione e il gusto genuino hanno lasciato di stucco reporter e operatori inglesi.

Come ci racconta Maria Antonietta, amica del Colibrì e che ha voluto condividere con noi e i nostri lettori la grande gioia che ha accompagnato questa bella esperienza, i contatti con la produzione inglese sono iniziati circa un mese fa tramite una ragazza italiana che lavora per l’emittente BBC e che l’ha informata dell’intenzione degli operatori di un programma gastronomico di visitare il Molise proprio per cercare piatti e sapori particolari.

“Abbiamo fatto le riprese all’aperto per via del Covid e gli operatori con la presentatrice del programma sono stati in azienda da me per tutto il pomeriggio. Erano davvero estasiati dai sapori che hanno degustato e meravigliati dalla realizzazione della treccia. Nel corso della tappa “santacrocese” hanno approfittato anche per fare delle riprese del paesaggio molisano e hanno apprezzato molto anche il nostro olio e la nostra sincera ospitalità”.

Buon cibo, panorami incontaminati, giovani che portano avanti antiche tradizioni e un’ospitalità che davvero lascia a chi visita questa terra un misto tra incanto e nostalgia. Questo e tanto tanto altro è il Molise. Venite a trovarci!