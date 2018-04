L’Istituto di Ripalimosani tra le “Scuole eTwinning” premiate da Bruxelles

Da Bruxelles sono stati annunciati gli istituti europei di ogni ordine e grado che hanno ricevuto il nuovo titolo di “Scuola eTwinning“. Tra gli Istituti scolastici italiani premiati c’è quello di Ripalimosani.

Nel Molise solo quattro scuole hanno ricevuto l’ambito riconoscimento, che è stato introdotto per valorizzare la partecipazione, l’impegno e la dedizione non solo dei singoli docenti eTwinning, ma anche dei dirigenti scolastici e dei team di insegnanti all’interno della stessa scuola. La procedura di candidatura per il Certificato è iniziata a dicembre 2017 e si è chiusa a marzo 2018.

Questo riconoscimento costituisce, di fatto, un’importante certificazione della qualità di insegnamento della scuola.

Le Scuole eTwinning sono infatti riconosciute come modelli in aree come: pratica digitale, eSafety, approcci creativi e innovativi alla pedagogia, promozione dello sviluppo professionale continuo del personale, promozione di pratiche di apprendimento collaborativo con personale e studenti.