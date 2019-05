Lo Chef Andy Luotto, il buon cibo che sposa il Molise

Dopo aver trascorso una due giorni tutta Pugliese con essere ospite al Giro d’Italia nella 6^ tappa Cassino/ San Giovanni Rotondo e testimonial a Bari dell’ACA (Apulia Chef Academy ), Andy Luotto, notissimo attore ed eccellente executive chef, nonché docente di alta cucina, grazie all’amicizia lontana nel tempo, con Maurizio Varriano, coordinatore dei Borghi d’Eccellenza, torna in Molise, dopo la parentesi a Pozzilli nella manifestazione “Mari e Monti “.

Un Molise definito da Andy come una sorta di dipinto, di un luogo magico uscito dalle fiabe pieno di verde e di gente “vera”. Un Molise che per biodiversità e buon cibo è al massimo esponenziale, tanto da chiedere di poter cucinare e partecipare alla Transumanza 2019 che partirà il 22 maggio partendo da San Marco in Lamis e terminare in quel di Frosolone, in località Acquivive il 25 maggio pomeriggio. Un amore per una terra che ha dell’incredibile ma che stenta ad essere protagonista nel mondo del turismo internazionale.

Così come in Puglia, con l’idea di istituire l’ACA, l’Apulia chef Academy, così il Molise avrà la sua scuola per giovani promesse coinvolgendo la Federazione Italiana Cuochi e senza escludere nessuna sigla associativa o amministrativa che abbia la voglia di essere partecipe ad un progetto che vede il cibo al centro di quel mondo che del cibo ne fa bandiera. Il Molise è il centro di interesse in costante crescita verso amanti della Bellezza e solo essa può interrompere quel trend di decrescita che porterebbe alla definitiva cancellazione della nostra straordinaria Regione.

Crederci è fondamentale ma lo è di più essere orgogliosamente Molisani.