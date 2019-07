Lo zoom di Ambienteeuropa sul Molise, “terra inedita e misteriosa”

Ambienteeuropa, magazine quindicinale on line che al 2004 fa zoom sulle iniziative e le proposte europee di cultura e tempo libero, ha messo gli occhi sul Molise ed ha scoperto l’esistenza di questa terra silenziosa le cui caratteristiche e bellezze ancora non sono note ai più.

A fare una descrizione del territorio e delle iniziative proposte dalla startup I Viaggi dell’Origano, è Ugo Dell’Arciprete. “Il Molise è una terra inedita e ricca di mistero che attende solo di essere scoperta e valorizzata.– leggiamo – I viaggi dell’Origano sono “viaggi esperienziali” tour attivi nei quali i partecipanti scoprono le bellezze del territorio prendendo parte alle sue tradizioni e alle sue attività, attraverso cicloturismo, trekking, turismo a cavallo, escursioni food & wine, ma anche esperienze di team building.

È per diffondere questa filosofia di sviluppo sostenibile che I viaggi dell’Origano organizzano il social contest, , intestato al noto fotografo italo americano Tony Vaccaro che porterà al vincitore un premio di 300 euro. Nell’obiettivo ci saranno dunque i mille colori e le mille forme che fanno di questa piccola e deliziosa regione un territorio unico, genuino e ricco di valori”.

In effetti tutti possono provare a vincere 300 euro con una fotografia da realizzare nelle modalità previste dal Contest che, ricordiamo, è a partecipazione gratuita.

Per chi vuole spingersi un pochino più in là con il concorso, con le esperienze fotografiche e con le attività ci sono altre due possibilità, ossia il concorso di fototurismo in bicicletta e il workshop internazionale di fotografia a fine agosto: in entrambi i casi c’è una competizione fotografica ma con premi decisamente più succulenti.

Attualità e cultura, arredo e moda, enogastronomia, bellezza e benessere, turismo, tematiche ambientali sono gli argomenti di Ambienteeuropa, una rivista, che si rivolge non solo a professionisti e manager aziendali, ma anche ad un più vasto pubblico che nelle sue pagine può reperire utili aggiornamenti e stimolanti suggerimenti su proposte di relax e tempo libero.

Il magazine fa parte del network A.N.E.T.T., Associazione Nazionale Editori Telematici TempoLibero.