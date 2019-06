Premio Industria Felix, Menzione di Bilancio per la Sirio, primatista in Molise

Si è tenuta il 26 giugno, a Bari, nella prestigiosa location di Villa Romanazzi Carducci, la cerimonia di consegna dei riconoscimenti alle aziende virtuose di Puglia, Basilicata e Molise nell’ambito del Premio Industria Felix, evento che per la prima volta ha coinvolto le imprese molisane e lucane, mentre è alla 5^ edizione per la Puglia, e nel corso del quale è stato illustrato il nuovo Rapporto Pmi e Grandi imprese.

Tra i premiati per il Molise anche la Società Cooperativa Sociale Sirio di Campobasso, guidata da Lino Iamele e ieri rappresentata per l’occasione, oltre che dal presidente, anche da Felice Russo e Mario Vasile, componenti del Consiglio di Amministrazione. Alla Sirio è andata la Menzione di Bilancio come miglior impresa per Numero Addetti della regione Molise. Un riconoscimento importante che ha riempito di orgoglio tutti i soci e i lavoratori che si adoperano per fornire servizi importanti sul territorio, puntando al massimo della qualità e dell’efficienza.

Organizzato da Industria Felix Magazine, il nuovo periodico nazionale di economia e finanza diretto da Michele Montemurro, in collaborazione con l’Ufficio studi di Cerved Group S.p.A., la data driven company italiana e una delle principali agenzie di rating in Europa, l’ Università Luiss Guido Carli, A.C. Industria Felix, Regione Puglia, Puglia Sviluppo e partner del mondo accademico, produttivo e associazionistico, per l’anno 2019 il Premio ha visto ben 67 aziende riconosciute come primatiste di bilancio e più performanti a livello gestionale.

In particolare, per l’evento di Bari, che si è tenuto alla presenza di economisti, rappresentanti istituzionali e imprenditori, è stata realizzata una maxi inchiesta sui bilanci dell’anno fiscale 2017 di 12.219 società di capitali con sede legale in Puglia (con fatturati/ricavi compresi tra mezzo milione e 1,5 miliardi di euro, di 1.598), società con sede legale in Basilicata (con fatturati/ricavi compresi tra mezzo milione e 4,5 miliardi di euro) e di 878 società con sede legale in Molise (con fatturati/ricavi compresi tra mezzo milione e 140 milioni di euro).