Il Professore di Dallas, Giuliano Testa, diventa cittadino onorario di Cercemaggiore

Il Comune di Cercemaggiore conferisce al Prof. Giuliano Testa la Cittadinanza Onoraria per i meriti ottenuti nell’ambito della Chirurgia e della ricerca scientifica. La sua ricerca arriva all’apice con un intervento chirurgico che compie assieme ad un team di 10 Medici e 100 infermieri.

Giuliano Testa è un chirurgo italiano: nasce a Roma, si laurea a Padova e attualmente si trova presso la Baylor University Medical Center di Dallas, è famoso in tutto il mondo per essere a capo del team che realizza il primo trapianto di utero negli USA, la cui ricevente, dopo essersi ripresa, riesce a dare alla luce un bambino. L’operazione che lo rende così celebre ha come protagonista una donna alla quale è diagnosticata, dall’adolescenza, la sindrome di Rokitansky: è una rara malformazione congenita femminile cui consegue l’assenza di utero e tube. Nel 2016 incontra il dottor Giuliano Testa, esperto in trapianti di reni e fegato; egli riunisce un team di esperti per una sperimentazione clinica e questa donna è una delle 10 donne selezionate per partecipare. Alcuni mesi dopo ottiene un trapianto di utero funzionante, il primo negli Stati Uniti. Grazie a questo suo intervento la rivista “Time” inserisce il Prof. Testa tra le 100 persone più influenti al mondo; ricordiamo che tra queste 100 persone si trova un’altra eccellenza italiana, ovvero l’astrofisica Marica Branchessi.

La sua è una famiglia di emigranti, afferma il Professore, ma il legame con Cercemaggiore è sempre stato stretto, è il paese di suo nonno e di suo padre e sia lui che il padre non hanno mai dimenticato il piccolo borgo molisano. Cercemaggiore rappresenta, per lui e la sua famiglia, il posto in cui tornare per poter assaporare attimi di pace e di tranquillità.