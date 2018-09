Simonetta Tassinari sbarca a Venezia per presentare il suo romanzo sulla laguna

Ancora una platea di prestigio per l’autrice molisana Simonetta Tassinari che sabato prossimo, 15 settembre alle ore 18, sarà ospite di Palazzo Albrizzi Capello a Venezia, antica dimora nobiliare deputata a incontri culturali per presentare il suo romanzo “La casa di tutte le guerre“, edito da Corbaccio. La manifestazione è inserita nel calendario degli eventi di settembre ed è curata della dottoressa Nevia Pizzul Capello, insigne germanista e appartenente all’omonima famiglia.

“La casa di tutte le guerre”, descritto come “una storia sorridente e rassicurante che ci riporta ai mitici anni sessanta” dall’autrice Sveva Casati Modignani, ha ricevuto negli anni importanti riconoscimenti e apprezzamenti, l’ultimo in ordine di tempo è stato il Premio letterario “Il Borgo Italiano” assegnatole lo scorso luglio come miglior romanzo italiano edito.

Brava Simonetta, i tuoi successi riempiono tutti noi di grande orgoglio!