Un esempio che ci rende pieni d’orgolio: il sindaco di Ripalimosani plaude a Flavour of Italy

“Fantastici. Sono motivo di orgoglio per tutti noi, ci rendono fieri della nostra terra e ci spronano a fare anche solo un po’ di quello che hanno fatto loro”.

E’ stata la dichiarazione a caldo del sindaco di Ripalimosani Michele Di Bartolomeo, non solo coetaneo ma anche amico d’infanzia di Marco Giannantonio: lui e Maurizio Mastrangelo, campobassano sposato a Ripa, hanno appena ricevuto il titolo di Cavalieri dell’Ordine della Stella d’Italia per il loro lavoro svolto in Irlanda come imprenditori.

Il riconoscimento del Presidente della Repubblica è giunto per la loro attività a Dublino, partita con il ristorante tipico italiano “Pinocchio” e oggi estesa a tutto il Gruppo Flavour of Italy in Irlanda. A loro il plauso per aver saputo svolgere un’azione di grande rilievo nella promozione della cultura eno-gastronomica italiana all’estero, unito a tutte le congratulazioni giunte dal paese e dal Molise.

“Sono molto contento per questo riconoscimento – ha aggiunto il primo cittadino di Ripalimosani – perché conosco il progetto da quando è nato e ho seguito i loro primi tour in Molise. Conosco bene tutti i loro sforzi i loro sacrifici, le loro rinunce e i loro sogni e ho sempre creduto nel loro talento. Quando Marco mi ha chiamato per darmi la notizia mi sono commosso: ho pensato a loro ma anche a tanti giovani talentuosi che abbiamo e non trovano ancora la strada. Questo riconoscimento deve servire per spronare tutti i ripesi, popolo di grandi lavoratori, a fare sempre di più”.