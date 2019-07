Vacanze in Molise? Certo, conviene anche economicamente!

Pare che il Molise, durante l’estate, sia la Regione più economica d’Italia. Se cercate un bel posto al mare dove trascorrere le vacanze o rilassarsi in montagna, venite in Molise! Qui si possono trovare spiagge e luoghi bellissimi e poco affollati, perfetti per chi cerca un po’ di relax lontano dalla calca di turisti.

Termoli, Campomarino, Petacciato, Montenero, Campitello, Altilia, gli innumerevoli castelli e tanto altro possono essere mete gradite dagli amanti della tranquillità e delle bellezze poco conosciute tutte da scoprire. In questo video vengono mostrate alcune delle cose da visitare se si ha intenzione di trascorrere le vacanze in Molise.