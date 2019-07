Bonefro: montepremi da 1700 euro per il concorso fotografico Tony Vaccaro

Il Molise che può farcela, puntando sulle sue unicità: è il Molise sostenibile che vogliamo scoprire, gustare, descrivere, proporre…

Racconta con le tue immagini, con le tue foto scattate in libertà oppure dietro la guida di maestri della fotografia, il tuo Molise. Vivi questa terra con un workshop fotografico e con il contest, entrambi calati negli ambienti, nei territori, nei profumi e nelle prelibatezze che rendono questa piccola ed ospitale regione unica e preziosa.

In palio c’è un montepremi di 1700 euro e la possibilità di vivere quattro giorni indimenticabili con i migliori fotoreporter.

Dove? A Bonefro (tra Campobasso e Termoli)

Quando? Dal 29 agosto al primo settembre 2019

Di che stiamo parlando? Della seconda edizione del Concorso fotografico “Tony Vaccaro”, intitolato al 96enne reporter molisano che partecipò allo sbarco in Normandia e fotografò le star di Hollywood.

I partecipanti al workshop prenderanno lezioni di fotografia e seguiranno laboratori in cui verranno inviati in missione come dei veri fotoreporter, sotto la guida di professionisti che hanno lavorato per testate e agenzie come l’Associated Press, The New Yorker, Espresso, Getty, Le Monde e Repubblica. I docenti, Pier Paolo Cito (www.pierpaolocito.it), Massimo di Nonno (www.massimodinonno.com) e Pietro Masturzo (www.pietromasturzo.com) commissioneranno un servizio, lo costruiranno insieme ai partecipanti e lo editeranno con loro.

Ad organizzare questa manifestazione di elevato standard culturale la start-up di turismo sostenibile ed esperienziale “I Viaggi dell’origano” con il patrocinio del Comune di Bonefro. Il tutto in una dimensione intima con l’ospitalità della gente del posto, i sapori genuini di questa terra ed i suoi colori che faranno da ottimo sfondo alle immagini.

Ci sono ancora dei posti: è possibile iscriversi (indicazioni sul sito) e qui conoscere mille percorsi verdi all’insegna del turismo esperienziale più originale ed accattivante. Per info contattare il 391.7269484.