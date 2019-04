Castel del Giudice: weekend creativo e naturalistico

Nel weekend del 25 aprile 2019 ci saranno una serie di eventi a Castel del Giudice (IS), caratterizzati da una favolosa immersione nella natura.

Ci si immergerà nei boschi e nel paesaggio incantato del Paese – tra l’Alto Molise e l’Abruzzo – tra meli in fiore e sentieri nel verde e si avrà anche la possibilità di partecipare ad un laboratorio di pittura su pietra.

L’artista Donatella Di Lallo – nel pomeriggio del 26 e 27 aprile – guiderà i partecipanti in un percorso creativo ed emozionale, alla scoperta dell’anima della natura.

Per coloro che vogliono partecipare al laboratorio di pittura creativa (2 ore), senza soggiornare a Borgotufi, il prezzo è di 20 euro a persona, 35 euro per 2 persone. Il corso è aperto anche ai bambini ed è su prenotazione.

La proposta di soggiorno, invece, valida per il weekend dal 25 al 28 aprile 2019, comprende:

– 1 o 2 notti per 2 persone in una delle casette di Borgotufi;

– colazione a base di prodotti del territorio fatti a mano e biologici;

– passeggiata per la raccolta delle pietre nei boschi di Castel del Giudice;

– light lunch;

– merenda pomeridiana;

– nel pomeriggio del 26 e del 27 aprile, laboratorio creativo di pittura su pietra (durata 2 ore e 30 minuti) con l’artista Donatella Di Lallo, che restituisce nuova vita agli oggetti trasformandoli in pezzi unici di design e creature dal simbolismo magico. L’artista aiuterà ognuno a riprodurre nella pietra la propria immagine interiore.

Mentre nella giornata del l 28 aprile si potrà partecipare ad un’ escursione guidata tra le maestose vette e la natura in fiore dell’Alto Molise, da Capracotta a Castel del Giudice, con un fantastico tour nel meleto fiorito dell’azienda biologica Melise.

Per Informazioni telefonare allo 0865 946820 o scrivere una Email a: info@borgotufi.it