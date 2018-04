Cultura cinofila e cultura locale insieme a Termoli per una “Passeggiata a 6 zampe”

Il SAE 112 onlus e Code in Libertà, in collaborazione con l’Associazione Culturale Turismol hanno organizzato per domenica 29 aprile una “Passeggiata a 6 zampe nel suggestivo Borgo di Termoli“, un’interessante escursione di circa 6 km alla scoperta della storia e delle bellezze di uno dei più bei Borghi del Molise.

L’evento costituisce un’importante occasione per far camminare insieme cultura cinofila e cultura locale: la passeggiata sarà infatti animata da educatori cinofili che saranno a disposizione dei partecipanti per offrire preziosi suggerimenti e consigli per comprendere meglio le necessità del cane, prevenire e superare piccole incomprensioni e difficoltà che possono generarsi tra gli amici a 4 zampe.

Durante il percorso, la Presidente dell’Associazione Turismol commenterà le bellezze dei luoghi visitati, rivelando curiosità ed aneddoti riguardanti la storia del territorio.

Programma, info e iscrizioni.