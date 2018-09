ESN Unimol: al via ai nuovi eventi

Nel 2017 ESN Unimol è diventata sezione ufficiale e ha svolto il suo lavoro in maniera impeccabile. Nell’anno accademico precedente il Molise ha ospitato un cospicuo numero di Erasmus e quest’anno è pronta a ripartire. Gli eventi inizieranno ad ottobre e tra pochi giorni verrà reso noto il programma della welcome week.

ESN (Erasmus Student Network) è un’associazione di studenti universitari e non che promuove e supporta gli scambi internazionali attraverso eventi ed occasioni di amicizia con gli ospiti. L’obiettivo principale di ESN è quello di promuovere l’integrazione sociale e personale degli studenti. I volontari attivi all’interno del network sono oltre 1700 e sono distribuiti su 54 sezioni locali, fornendo servizi a circa 20.000 studenti stranieri ogni anno. Vengono forniti aiuti, direttive e informazioni sul nostro paese, si organizzano gite, feste, tour nelle città in cui si vive e attività per promuovere l’integrazione europea.

Ad aprile abbiamo avuto modo di parlare con Antonella Mantuano, ex presidentessa di ESN Unimol, che si dichiarava soddisfatta e felice dei risultati raggiunti, mentre quest’anno la carica di presidente è spettata a Gianluca Di Gregorio, già membro attivo.

In attesa del calendario della Welcome Week, in cui ci sarà l’incontro con i nuovi Erasmus, per qualsiasi persona che volesse intraprendere un’esperienza con ESN Unimol, al fine di entrare in contatto con il mondo erasmus, può recarsi all’Università degli Studi del Molise, presso l’Ufficio delle Relazioni Internazionali, in Via De Sanctis 1 o scrivendo a unimol@esn.it.

Grazie ad Esn Unimol abbiamo la reale possibilità di far conoscere meglio la nostra piccola regione in quanto, molto spesso, non ha le giuste attenzioni che merita. Possediamo un grande patrimonio storico e culturale, ed è giusto che venga conosciuto anche oltre il Molise.

Facciamo un grande in bocca al lupo ad ESN Unimol per il suo lavoro e auguriamo un buon divertimento a tutti i membri, erasmus e non.