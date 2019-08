Kiss Me Deadly 2019, la kermesse multiforme sul noir chiude col botto

Serata finale per Kiss Me Deadly. La kermesse chiude il sipario con appuntamenti da non perdere. La settimana noir chiude con più eventi musicali tutti su vinile: sonorizzazioni live di Mauro Minervini, ossia immagini cinematografiche fatte scorrere su selezioni musicali dal vivo; eccezionale closing party con Luzy L per danze sfrenate o semplice atmosfera di fine estate .

A seguire il programma del 31 agosto nel dettaglio:

Dalle ore 19.00 AperiVinyl. Unico indizio il vinile, con Luzy L; appuntamento da non perdere, da Roma, protagonista di eventi super Pop come Toretta Stile ma anche di appuntamenti come The Jet Set e Magnetica, selezioni musicali assolutamente cinematiche, ricche di soundtracks.

Dalle 20.30 ci sarà GUIDA ALLA LETTERATURA NOIR, incontro con Walter Catalano. In un tempo in cui “noir” rischia di diventare un’etichetta vuota e buona per tutti i prodotti letterari, c’è più che mai bisogno di una bussola per orientarsi in questo multiforme e sfuggente mondo. Proviamo dunque a tracciare una mappa sulle tendenze e sui periodi che definiscono questo stile che qualcuno chiama “genere” e qualcun altro “movimento”, delineandone il tortuoso percorso storico, sociologico ed estetico e sottolineandone con forza le profonde differenze con la narrativa poliziesca, il mystery e l’hard boiled.

Alle 20.45 si terrà CACCIA GROSSA A CAMPOBASSO NASCITA DI UN PULPmanzo, una proiezione del backstage realizzato da Matteo Blanco sui set fotografici, seguendo il lavoro della troupe e degli attori, sarà proiettato nel corso della serata di chiusura della kermesse. La realizzazione del fotoromanzo pulp PULPmanzo è un omaggio a una narrativa popolare che ha conosciuto una grandissima fortuna tra gli anni ’40 e ’70.

Alle 23.00 è la volta di BLACK NOTES, DREAMLIKE NOIR 4; sonorizzazione live by Mauro Minervini moving pictures by Fritz Lang, Hans Ricther, László Moholy-Nagy, Edgar G. Ulmer Un appuntamento tra i suoni e i fotogrammi per raccontare strani noir che assomigliano ai sogni.

Sempre alle 21.00 verrà proiettato il film FRATELLI NEMICI-CLOSE ENEMIES di David Oelhoffen e dalle ore 23.00 CloseVinyl. Il caso è chiuso, una Danza sfrenata ed atmosfera di fine estate, alla consolle lo Special Guest Luzy L.