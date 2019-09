Da Lucito a Verona: “Tricche e tricche lariulì”

E’ iniziata questa mattina la trasferta veronese del gruppo dei cantori e musicisti lucitesi che saranno impegnati, nei prossimi giorni, nel riproporre l’antico rito del Maggio della Defenza nell’ambito del “Tocatì“, il Festival Internazionale dei Giochi di strada che si terrà dal 12 al 15 settembre nel cuore di Verona.

Il Comune di Lucito rappresenterà il Molise, in questa edizione, con la tradizione di “Majje dde Defenze“, inno alla primavera che ogni 1 maggio viene messo in scena tra le vie del piccolo borgo molisano con i maggioli in coro che portano il canto tipico tra la gente che li accoglie con tavole ricche di pietanze e brocche piene di vino locale.

A tenere le fila dell’evento, che ogni anno si arricchisce di nuovi suoni e appassionati che seguono il corteo festoso, è l’Associazione Altair che quest’anno ha raccolto l’invito a riproporre la tradizione molisana a Verona. C’è molta emozione e grande carica tra i maggiaioli di Lucito in trasferta. Il viaggio per ora è tutta una festosa prova.