Sulle note del Tratturo dei Re, Trekking musicale

Un popolo in movimento, sulle orme dei Padri Sanniti alla riscoperta della Storia, della Flora e dei Canti Popolari per tornare a inorgoglirsi del Molise. Questo il senso del Trekking musicale, denominato Sulle Note del Tratturo dei Re, giornata ecologica per la conoscenza del territorio, passeggiando sul Cammino degli avi, tra i suoni delle antiche genti. Un evento che vede protagonista l’attivo comune di Campodipietra, a due passi dal capoluogo Campobasso, lungo il Lucera- Castel di Sangro, tra i principali tratturi dell’Italia meridionale, in passato una delle direttrici fondamentali della transumanza, con una lunghezza di circa 127 km. L’appuntamento è Domenica 28 aprile 2019 alle 9.00 presso piazza della Rimembranza, a Campodipietra per aprire il programma della giornata con la visita guidata al centro storico e percorso tra gli edifici di culto.

A testimonianza della vicinanza delle istituzioni, porteranno il saluto il sindaco, Giuseppe Notartomaso, il dirigente scolastico, Massimo Di Tullio, il vicepresidente Consiglio Regionale del Molise, Gianluca Cefaratti, l’assessore alla Cultura e Turismo della Regione Molise, Vincenzo Cotugno.

Una visita guidata, vedrà, nelle vesti di guide culturali, per i preamboli storici, gli studenti della locale Scuola Media di Campodipieta e di alcuni professori. La visita interesserà il Centro Storico, la Chiesa di San Bonaventura, del XVI secolo, rimodellata in epoca tardobarocca, con la consacrazione nel 1705 del cardinale Vincenzo Orsini, la Chiesa di San Martino vescovo, eretta nel 1770 da Nunzio Margiotta, con facciata in stile tardobarocco. Elio Cardillo racconterà l’anima del Tratturo, Mina Cappussi illustrerà il progetto Molise Noblesse, il modello d’integrazione Awa, e la simbologia del Cammino come riferimento antropologico e connessione alle Migrazioni Italiane nel Mondo, introducendo gli organizzatori Gruppo Awa, Sprar Karibu, Sprar Integramondo, Il Tratturo, Comune di Campodipietra, Un Mondo d’Italiani, Centro Studi Agorà, Molise Noblesse, e i numerosi partner, anche internazionali. Seguirà la benedizione dei camminanti da parte di don Saverio Di Tommaso. Alle 11 inizierà il Trekking vero e proprio lungo il Tratturo Lucera Castel Di Sangro con punti di sosta culturali a cura di esperti che illustreranno le evidenze storiche, antropologiche e naturalistiche, per concludere con una sosta mangereccia i località San Giovanni Cerreto. Un cammino rituale, aperto alle commistioni interculturali, nel segno della continuità e dell’integrazione, con intermezzi musicali eseguiti dai ragazzi. Un modo speciale e coinvolgente per scoprire e veicolare le bellezze del Molise e di Campodipietra, in particolare, la sua storia e le sue eccellenze, le sue evidenze artistiche e culturali.

E il paese tutto si è riunito attorno all’associazione Il Tratturo presieduta da Elio Cardillo. Le signore di Campodipietra sono in fermento da giorni per preparare un ricco buffet, senza dimenticare i dolci tipici pasquali. Nella migliore tradizione locale, tutti i partecipanti contribuiranno al buffet con prelibate preparazioni casalinghe, con un’attenzione anche per vegetariani. Seguiranno i giochi all’aria aperta, la corsa nei sacchi, ruba bandiera, salto alla corda, tiro alla fune per un tuffo nel passato e nel divertimento semplice e sano d’un tempo. L’evento è aperto a tutti ed è gratuito. Due soli i requisiti: tanta voglia di divertirsi e di stare insieme e portare qualcosa da mangiare.