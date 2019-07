Tra educazione, formazione e spunti di riflessione: gli eventi di oggi

Vi state chiedendo cosa fare in un caldo pomeriggio estivo nella vostra città? Oggi mercoledì 3 luglio 2019 sono due gli eventi molto interessanti che vi proponiamo.

Annullato l’evento organizzato da Il Terzo Nascosto “Chi semina, raccoglie: riqualificazione di un’aiuola urbana” per permettere a chi fosse interessato di partecipare ad un altro evento in programma per questo pomeriggio alle ore 18.

Legambiente Molise organizza un incontro scientifico con aperitivo presso la caffetteria Morelia (via Monsignor Bologna, 15, CB): “Scuole per il futuro“. Il tema di discussione molto attuale e di particolare interesse sarà il clima e la scuola: “I giovani chiedono un impegno per il clima: quali opportunità e strumenti può dare la scuola?“. Diversi i punti di discussione che si toccheranno: dai cambiamenti climatici ai luoghi ricreativi per i ragazzi. Un evento legato al mondo della scuola e della formazione al quale non potete mancare!

“Educhiamo ad arte per un mondo sostenibile” è invece l’evento targato HEREROsrl Agri-Culture & Territorialità in Officina Creativa. Un pomeriggio all’insegna del confronto, dell’educazione e soprattutto un’occasione di riflessione in compagnia dell’autrice Maria Giusti con il suo “Assenzio“. L’evento si terrà questa sera alle ore 19 a Campobasso in Via A. Depretis, 27B. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Concetta Fornaro al numero 320.18.63.986.