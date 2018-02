Tra tradizione e divertimento: torna la Mascherata di Ripalimosani

A Ripalimosani, si sa, il carnevale è una cosa seria. E festeggiarlo come si deve significa non solo divertirsi e far divertire, ma anche far rivivere una tradizione che ha mosso i primi passi più di quattro secoli fa. Inutile dire, quindi, con quanta ansia il popolo ripese (e negli ultimi anni anche in molti provenienti da Campobasso e dai paesi limitrofi) aspetta l’ultima domenica di carnevale, giorno programmato per la Mascherata. Un’allegra sfilata di personaggi travestiti, pronti ad allietare il pubblico lungo un percorso che porta fino alle viscere del paese vecchio, per poi concludersi con l’atteso spettacolo al Teatro comunale.

A capo della manifestazione anche quest’anno i ragazzi della ‘Bottega della Mascherata‘, un variegato gruppo di cantanti, attori e musicisti non professionisti di età compresa tra i 6 e i 60 anni che nei mesi precedenti il grande giorno si incontra per provare le musiche e le scenette che delizieranno il pubblico.

Per la Mascherata di quest’anno, dal titolo ‘Revival vol. 2’, verranno riprodotti canti e sketch degli spettacoli portati in scena dal 2003 al 2017. Un modo per rivivere e valorizzare il meglio di quanto prodotto in questi quindici anni particolarmente significativi e prolifici, durante i quali si sono susseguiti (da soli o in collaborazione) ben sette autori, ognuno dei quali ha dato il proprio personale apporto a questa tradizione che può essere definita come una delle proposte più originali tra i festeggiamenti del carnevale in Molise.

Dal mattino fino alla sera di domenica 11 febbraio i ‘mascherati’ sfileranno per le vie del paese, lungo le quali sono previste cinque tappe, le cosiddette ‘posate’, in cui si terranno gli spettacoli. Si partirà intorno alle 11 a via San Rocco, per poi proseguire alle 13,30 in piazza San Michele, alle 15 in via Santa Lucia, alle 16,30 in piazzetta San Michele (centro storico) e alle 18,30 al Teatro comunale.

Prevista per l’ultima tappa una vera e propria chicca a cura di Antonio Iammarino, figlio del compianto Nino, grande musicista e protagonista di molte edizioni della manifestazione: la riproduzione di alcune interviste inedite registrate durante l’edizione del 1978, ‘L’amore è..’, che quest’anno spegne quaranta candeline.

Sarà inoltre riproposto il contest fotografico ‘A Mèsckuèrate’, giunto alla terza edizione, che premia la foto più bella scattata durante questa allegra e colorata giornata.

Per maggiori informazioni si possono consultare il sito mascherataripalimosani.com o la pagina Facebook ‘Mascherata Ripalimosani’.