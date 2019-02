Tutti i colori del Carnevale, evento a Campobasso

Il Gruppo Awa in collaborazione con gli S.P.R.A.R. Karibu e Integramondo, terrà, il 28 febbraio, alle ore 16:00, presso l’Oratorio di San Pietro in via San Giovanni del Gelsi, Carnevale a Colori, un pomeriggio divertente aperto a tutti al quale prenderanno parte i bambini del doposcuola, i piccoli ospiti dello S.P.R.A.R. Karibu e i giovani del Servizio Civile Universale.

Il carnevale è una festa con una tradizione antichissima che si perde nella notte dei tempi. La sua storia nasce dall’ultimo banchetto che si era soliti allestire prima del periodo di Quaresima ed è, senza dubbio, la festa più colorata dell’anno, dove tutto è permesso e dove il gioco, lo scherzo e la finzione diventano, per un po’, una regola. Si tratta di una delle ricorrenze più diffuse e popolari del mondo. Le maschere, i coriandoli, l’atmosfera festosa e i dolcetti saranno gli elementi fondamentali di Carnevale a colori e che coinvolgeranno particolarmente i bambini. Nel corso del pomeriggio saranno svolte attività di animazione, assieme ai ragazzi del Servizio Civile Universale.

In una società sempre più multiculturale aumenta il numero di bambini stranieri. Il processo di integrazione affonda le sue basi nel rispetto dell’altro e nel riconoscimento che le differenze rappresentano una ricchezza, ma si sviluppa anche nella costruzione di rapporti sociali con bambini e famiglie di origini e tradizioni diverse dalle nostre. Una sfida che vede coinvolti direttamente genitori, scuole, istituzioni. L’evento è un modo per creare opportunità di socializzazione e condivisione tra i piccoli ospiti dello S.P.R.A.R. e i bambini del doposcuola.