UICI Molise: tavola rotonda per il 98° anniversario della fondazione

Il giorno 29 ottobre 2018, il Consiglio dell’UICI Molise presenta una tavola rotonda per celebrare il 98° anniversario della fondazione dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Il binomio politico tra istruzione e formazione “Pari Opportunità didattiche e professionali”: questo il tema centrale che darà inizio agli interventi dei numerosi ospiti che interverranno per dare il loro contributo.

L’evento avrà inizio alle ore 14.30, per la registrazione dei partecipanti, presso la sede del Consiglio regionale UICI ETS APS Molise e Irifor Onlus Molise, in via Palombo 14, Campobasso. In seguito ai saluti istituzionali da parte del presidente regionale dell’UICI, Marilena Chiacchiari, e del coordinatore della commissione istruzione e formazione dell’UICI, Marco Condidorio, si darà inizio alla tavola rotonda.

In occasione della celebrazione verrà intitolato ad Enzo Tioli il Centro regionale per la Formazione e l’Autonomia dell’Irifor Molise. Al termine della manifestazione a tutti coloro che avranno preso parte alla tavola rotonda verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.