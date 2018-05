“Un calciOTTO alla demenza”, lo sport per vincere l’indifferenza

Si terrà questa sera alle ore 19 presso il Palaunimol di Campobasso il tornero di calcio a otto organizzato dal Rotary Club Campobasso, dal Rotaract Club Campobasso, dal Lions Club Campobasso e dal Leo Club Campobasso in collaborazione con Unimol – Cus Molise – CE.R.M.I. e dal titolo “Un calciOTTO alla demenza…contro l’indifferenza“, evento promosso con l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare al CE.R.M.I. – Centro di Ricerca e Formazione in Medicina dell’Invecchiamento presso il Dipartimento di Scienze per la Salute dell’Università del Molise – Facoltà di Medicina e Chirurgia.