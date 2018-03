Competenza e passione al servizio dei minori. Elvira Battista nuovo presidente Unicef Molise

Cambio al vertice per il Comitato Regionale Unicef Molise: dopo 22 anni di attività la Presidente e fondatrice dott.ssa Antonella Iammarino cede il testimone alla nuova guida del gruppo dei volontari “Sono felice di questo importante passo che finalmente abbiamo potuto compiere, segno di crescita e maturità di tutti noi – ha dichiarato la dott.ssa Iammarino – personalmente provo un pizzico di orgoglio guardando il percorso fatto insieme”.

Il nuovo Presidente è la dott.ssa Elvira Battista, psicologa ed esperta nel settore minori con particolare attenzione all’affido. “Elvira Battista non è solo una grande esperta e una validissima professionista – aggiunge la Presidente uscente – ma soprattutto una bella persona e una grande amica con la quale ho condiviso quasi vent’anni di battaglie e conquiste nella tutela dei minori. Naturalmente tutto questo è stato possibile grazie ai nostri splendidi volontari, ai vertici e alla struttura dell’Unicef e ai tanti amici che a vari livelli hanno collaborato credendo in noi. Continueremo da oggi con la stessa intensità e anche di più”.

Il direttivo Unicef Italia ha varato anche la nomina dei due nuovi Presidenti Provinciali Sara De Castro per Campobasso e Claudia Succi per Isernia. Nuova nomina anche per il Segretario Provinciale di Campobasso, Martina Iacampo, mentre si riconferma Segretario Regionale Donato Di Criscio.

“Con questa nuova squadra continueremo il percorso già segnato verso nuovi obiettivi e progetti contando come sempre sulla gratuità, sulla qualità e sulla passione che ognuno di noi ogni giorno mette in questo servizio. – così la neo presidente Elvira Battista che aggiunge – Accetto con gioia l’incarico di Presidente Regionale dell’Unicef Molise, impegnandomi con tutto il gruppo affinché si possa contribuire alla tutela dei minori e a portare un valido contributo al cambiamento culturale”