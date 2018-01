Sport di Classe, in Molise oltre 100 le scuole coinvolte

Sono più di 100, per un totale di 5300 alunni, le scuole molisane che partecipano alla nuova edizione del progetto “Sport di Classe”, promosso dal Coni in collaborazione con il Miur, finalizzato a valorizzare l’attività motoria nelle scuole e veicolando al contempo i valori educativi dello sport e i principi di uno stile di vita corretto e salutare. Con il supporto dei Tutor Sportivi Scolastici, gli insegnanti delle classi 4^ e 5^ delle scuole primarie molisane che hanno aderito al progetto daranno vita ad attività motorie e giochi di squadra. Novità di questa edizione di Sport di Classe sarà il “Quaderno di Sport di Classe”: una guida pratica per le attività motorie, di supporto per docenti e Tutor del progetto.

Tutte le scuole coinvolte riceveranno dei kit di attrezzature sportive (per correre, saltare, lanciare, ecc.), mentre per la corretta realizzazione del percorso valoriale è previsto un kit di materiale didattico ed informativo, che permetterà anche la partecipazione ad un concorso di idee con premiazione di una scuola a provincia.