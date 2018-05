Bando ISI Inail: finanziamenti a fondo perduto per le imprese. Incontri informativi in Molise

Con il Bando ISI 2017, ottava edizione del finanziamento in questione, l’Inail ha stanziato 1.929.900,00 di euro per il tessuto produttivo molisano. Tale stanziamento ha lo scopo di incentivare le imprese a realizzare progetti rivolti al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Una delle novità di quest’anno è rappresentata dall’introduzione di un quinto asse di finanziamento dedicato alle imprese che operano in agricoltura, alle quali nel 2016 era stato dedicato un avviso pubblico specifico, per l’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per la riduzione delle emissioni inquinanti, del livello di rumorosità o del rischio infortunistico.

Con il nuovo bando Isi, inoltre, si allarga la platea dei destinatari degli incentivi. Oltre alle imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, infatti, l’asse di finanziamento dedicato alla riduzione del rischio dovuto alla movimentazione dei carichi è aperto ai progetti presentati dagli enti del terzo settore.

Tre sono gli incontri previsti in Molise: a Campobasso lunedì 7 maggio alle ore 9.30, presso la Sala Convegni della Scuola Edile del Molise, a Isernia l’8 maggio alle ore 9,30 presso la Sala Convegni della Camera di Commercio e a Termoli l’11 maggio ore 9,30 presso la Sala Convegni del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Valle del Biferno.

Agli eventi informativi interverranno: Rocco M. Del Nero – Direttore Regionale INAIL Molise ; Francesco Salierno – Coordinatore CON.T.A.R.P INAIL Molise; Angelo Maria Argentieri – Coordinatore CTE INAIL Molise; Pasquale Finelli – Professionista CTE INAIL Molise