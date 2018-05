L’Università degli Studi del Molise ha pubblicato un bando rivolto agli studenti dell’ateneo per lo svolgimento di attività di tutorato alla pari in favore di studenti disabili o con disturbi specifici di apprendimento (Dsa) per l’anno accademico 2018/2019.

La collaborazione prevede un impegno che va dalle 50 alle 150 ore per un compenso di 9 euro l’ora. Il termine per la presentazione delle domande da parte degli studenti interessati è fissato per il 14 settembre.