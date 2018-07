Voucher digitali per le imprese: nuovo bando della Camera di Commercio del Molise

In arrivo 90.000,00 euro dalla Camera di Commercio per le imprese, da investire in progetti di digitalizzazione che utilizzano le tecnologie abilitanti di Impresa 4.0.

Con il “Bando voucher digitali I4.0 2018 II edizione” saranno finanziate, tramite la concessione di voucher, due tipologie di misure:

Misura A – Progetti indirizzati all’introduzione delle tecnologie abilitanti di I4.0 e complementari, i cui obiettivi e modalità realizzative siano condivisi da più imprese (min 3, max 20).

– indirizzati all’introduzione delle tecnologie abilitanti di I4.0 e complementari, i cui obiettivi e modalità realizzative siano (min 3, max 20). Misura B – Domande di contributo relative a servizi di formazione e consulenza finalizzati all’introduzione delle tecnologie abilitanti di I4.0 e complementari, presentate da singole imprese.

Le risorse disponibili, pari a 90.000,00, sono equamente suddivise tra le due misure. Il singolo voucher avrà un importo massimo di € 5.000,00 a fronte di un investimento minimo da parte dell’impresa di € 5.500,00.

Le richieste di voucher devono essere trasmesse, in un unico file, esclusivamente in modalità telematica via PEC, con firma digitale, alla PEC cciaa.molise@legalmail.it, dalle ore 8:00 del 1 agosto 2018 alle ore 21:00 del 3 ottobre 2018.

Ulteriori informazioni inerenti il PID e il bando sono reperibili sul sito camerale, alla sezione https://www.molise.camcom.gov.it/servizi-digitali-online/punto-impresa-digitale.

Al fine di dare la più ampia diffusione del bando e nell’ottica di collaborazione con le associazioni di categoria molisane, è organizzato un incontro giovedì 26 luglio alle 10.00 presso la sede camerale di Campobasso. Saranno illustrate le novità rispetto alla precedente edizione e le modalità di invio delle domande.

Il PID camerale fa parte della rete dei Punti Impresa Digitale presenti sul territorio nazionale costituiti in un network che ha attivato un portale nazionale puntoimpresadigitale.camcom.it dove sono inserite tutte le attività e i servizi camerali offerti dai PID.

Per info: pid@molise.camcom.it.