Bando Unimol per attività di tutorato per studenti

Università degli Studi del Molise ha pubblicato un bando per l’attivazione del servizio di tutorato nell’ambito delle attività del Piano Lauree Scientifiche in Biologia e Biotecnologie a favore di due studenti, capaci e meritevoli, iscritti per l’a.a. 2017/2018 ai Corsi di Laurea Magistrale in Biologia e ai Corsi d Dottorato di Ricerca Scienze Biologiche, Biomediche dell’ambiente e Territorio dell’Università del Molise. Il bando prevede due assegni annuali, non rinnovabili, dell’importo di 1500 euro ciascuno.