Centri di Servizio per il Volontariato: 1300 posti per i giovani in tutta Italia

Sono 1300 i posti messi a disposizione dal Centro di Servizio per il Volontariato nell’ambito di numerosi progetti di Servizio Civile rivolti a giovani tra i 18 e i 28 anni in diverse regioni d’Italia: Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia e Veneto. Si tratta di una bella opportunità per tanti giovani che possono misurarsi con le realtà associative sui territori in progetti relativi all’ambiente, all’assistenza, alla promozione del patrimonio e al terzo settore. Il Redattore Sociale ha raccolto i progetti e i bandi dei Csv nelle regioni italiane con i relativi posti disponibili per i volontari. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 28 settembre.